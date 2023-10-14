Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, набрал 2,8 кг веса

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Детеныш панды, который родился в Московском зоопарке в конце августа, весит уже почти 3 килограмма.

"По итогам недавнего осмотра, наша малышка весит уже целых 2 770 грамм. Почти 3 кг! Длина без хвоста - 40,1 см, а сам хвост - 6,8 см (почти 7)", - сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале в субботу.

Акулова отметила, что важным шагом является первый осмотр не в инкубаторе, а в специальной корзинке. Со временем терморегуляция детеныша становится лучше, "она все уверенней себя чувствует на открытом воздухе", сказала Акулова.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в столичном зоопарке 30 августа. Его родители - панды Жуи и Диндин. Китайское правительство в 2019 году подарило их Москве в честь 70-летия установления российско-китайских отношений.

Бамбуковый медведь находится в КНР под особой защитой государства. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".