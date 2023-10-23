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ВТБ обеспечит оплату проезда в транспорте Москвы через инновационные сервисы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ВТБ заключил контракт на 1,724 млрд рублей на осуществление информационно-технологического взаимодействия при реализации билетов и услуг на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс" в их мобильных приложениях и иных интернет-ресурсах.

Такая информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка, договор предусматривает возможность оплаты проезда с помощью инновационных сервисов, доступных благодаря платформе "Транспортный процессинг". Среди них: оплата проезда с помощью банковских карт и СБП на турникетах, продажа и прием подписок MaaS, а также оплата по биометрии.

Из документации следует, что банк обязуется обеспечить прием и перевод денежных средств пассажиров в счет оплаты билетов, услуг посредством банковских карт, платежных инструментов, расчеты по которым осуществляются с использованием системы быстрых платежей (СБП), на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс".

В числе других задач банка - обеспечение возможности привязки пассажирами банковских карт платежных систем VISA, MasterCard, "Мир" к идентификаторам платежных инструментов объектов биометрических данных. ВТБ также будет обеспечивать информационно-технологическое взаимодействие с НСПК, возможность оформления пассажирами опции оплаты по СБП, а также поддержку акций НСПК.

В мае 2022 года ВТБ выиграл конкурс Московского метрополитена на оказание эквайринговых услуг в течение трех лет (покупка билетов в кассах и автоматах по продаже билетов). Начальная цена трехлетнего контракта составляла 1,7 млрд рублей. В аукционе приняли участие две компании, одна их них предложила цену в 948,3 млн рублей, но ее заявка была отклонена, так как она не соответствовала требованиям. Таким образом, заявка ВТБ с ценой в 939,7 млн рублей оставалась единственной, и банк был признан победителем конкурса.

ВТБ Мосгортранс Московский метрополитен
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