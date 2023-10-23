ТМХ обжалует американские санкции против себя и дочернего "Метровагонмаша"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) обжалует американские санкции против себя и своего дочернего предприятия АО "Метровагонмаш", сообщил журналистам генеральный директор компании Кирилл Липа.

В мае "Метровагонмаш" был включен в санкционный список США, а в середине сентября туда попал и "Трансмашхолдинг".

"Подадим, - сказал Липа, отвечая на вопрос, планирует ли компания подавать документы для оспаривания санкций в отношении "Метровагонмаша". - То есть, уже оба (пакета документов - ИФ), и по поводу ТМХ тоже".

"Процесс идет, адвокаты наняты, документы готовятся", - добавил он, уточнив, что документы подаются в OFAC (управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США - ИФ).

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.

"Метровагонмаш" является одним из крупнейших производителем вагонов метро в РФ. Специализируется на изготовлении подвижного состава для метрополитена и железных дорог, запасных частей к выпускаемому подвижному составу, капитальном ремонте, модернизации и сервисном обслуживании.