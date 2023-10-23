Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

ТМХ обжалует американские санкции против себя и дочернего "Метровагонмаша"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) обжалует американские санкции против себя и своего дочернего предприятия АО "Метровагонмаш", сообщил журналистам генеральный директор компании Кирилл Липа.

В мае "Метровагонмаш" был включен в санкционный список США, а в середине сентября туда попал и "Трансмашхолдинг".

"Подадим, - сказал Липа, отвечая на вопрос, планирует ли компания подавать документы для оспаривания санкций в отношении "Метровагонмаша". - То есть, уже оба (пакета документов - ИФ), и по поводу ТМХ тоже".

"Процесс идет, адвокаты наняты, документы готовятся", - добавил он, уточнив, что документы подаются в OFAC (управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США - ИФ).

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.

"Метровагонмаш" является одним из крупнейших производителем вагонов метро в РФ. Специализируется на изготовлении подвижного состава для метрополитена и железных дорог, запасных частей к выпускаемому подвижному составу, капитальном ремонте, модернизации и сервисном обслуживании.

Кирилл Липа США Трансмашхолдинг Метровагонмаш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве на выходные образуется временный снежный покров

В Москве на выходные образуется временный снежный покров

Туман в Москве сохранится до середины рабочего дня

Туман в Москве сохранится до середины рабочего дня

Гололедица ожидается местами в Москве в субботу

В московском метро на оранжевой ветке утром увеличивали интервалы

Автомобилистам в Москве и Подмосковье порекомендовали менять резину

Автомобилистам в Москве и Подмосковье порекомендовали менять резину

В Москве обещают установить больше камер для фиксации нарушений на самокатах

В Москве обещают установить больше камер для фиксации нарушений на самокатах

Пробки до 8 баллов ожидаются в Москве к вечеру из-за дождя

Пробки до 8 баллов ожидаются в Москве к вечеру из-за дождя

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы повысится с 15 октября

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы повысится с 15 октября

Похолодание начнется в столичном регионе с понедельника

Похолодание начнется в столичном регионе с понедельника
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });