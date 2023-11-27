Росавиация заявила о штатной работе аэропортов Москвы в сложных метеоусловиях

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты московского авиационного узла - Шереметьево, Домодедово и Внуково - продолжают штатный прием и выпуск воздушных судов, несмотря на сложные метеоусловия в столичном регионе, сообщила Росавиация.

На аэродромах, по данным ведомства, преобладают "сильный ливневой снег, метель и переохлажденный дождь". По состоянию на 6:00 столичные аэропорты за прошедшие сутки 26 раз закрывали полосы для проведения контрольных очисток силами аэродромных служб.

"На этом фоне были кратковременно задержаны на вылет 28 рейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, 26 рейсов - из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями. Благодаря скоординированной работе диспетчеров, аэропортовых служб и авиакомпаний ухода самолетов на запасные аэродромы не было", - сообщила Росавиация.

При этом подмосковный аэропорт Жуковский с 6 часов утра закрыт на чистку взлетно-посадочной полосы. В этих условиях командиры самолетов, совершавших рейсы из Душанбе (Таджикистан) и Оша (Киргизия), приняли решение выполнить посадки в Домодедово.