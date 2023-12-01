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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Разблокировка карты "Тройка" для поездок на МЦД станет платной в Москве с 1 декабря

Также меняется залоговая стоимость карты, она составит 150 руб.

Разблокировка карты "Тройка" для поездок на МЦД станет платной в Москве с 1 декабря
Фото: ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Дептранс Москвы сообщил об изменениях с 1 декабря правил разблокировки карты "Тройка" для поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД) - необходимо будет заплатить 198 рублей.

"Для поездок на МЦД меняем правила ее (карты - ИФ) разблокировки: теперь необходимо будет заплатить 198 руб. (это стоимость билета шести ж/д зон для закрытия незавершенной поездки согласно правилам перевозок)", - говорится в телеграм-канале департамента.

В дептрансе сообщили, что в текущем году на шести направлениях пригородного ж/д сообщения появилась возможность ездить по "Тройке". Например, пассажиры МЦД с помощью карты могут экономить до 75% на поездках в Московской области. При этом некоторые пассажиры намеренно не оплачивают поездки полностью - они не прикладывают карту к валидатору на выходе со станций и каждый раз покупают новую "Тройку", так как ее цена ниже, чем поездка из Москвы в дальний пригород.

"Чтобы остановить подобное мошенничество, мы меняем залоговую стоимость "Тройки". С 1 декабря она составит 150 руб.", - отмечается в сообщении.

В дептрансе добавили, что добросовестные пассажиры, которые постоянно пользуются своей "Тройкой", не заметят изменений.

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) отметили, что бесплатная разблокировка карты была введена более 5 месяцев назад. В отличие от метро, не на всех пригородных станциях стоят турникеты, а установлены валидаторы, чтобы открывать или закрывать поездку по карте "Тройка", пользоваться абонементами, а также получить бесплатную пересадку на метро. Валидация необходима для корректного списания стоимости проезда, напомнили в ЦППК.

Как отметили в компании, 5% пассажиров пренебрегают установленными правилами проезда и сознательно нарушают их, применяя мошеннические схемы.

Тройка МЦД дептранс
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