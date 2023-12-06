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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Вильфанд пообещал москвичам снег в новогоднюю ночь

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Новогодняя ночь в Москве будет со снегом, сейчас высота снежного покрова в столице является рекордной и составляет 37 см, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ничего более конкретного (...) только то, что она (ночь - ИФ) будет снежной", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что выпавший снег может растаять только при условии, что в течение восьми дней температура будет плюс 10 градусов, "чего не бывает, к счастью".

Сейчас же высота снежного покрова в Москве является рекордной за более чем 140 лет метеонаблюдений, отметил Вильфанд.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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