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Температура воздуха выше нормы прогнозируется на Новый год на 40% территории РФ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Температура воздуха выше нормы наблюдается на 60% территории России, к новогодним праздникам повышенная для зимы температура будет на 40% территории страны, сообщил во вторник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если смотреть на карту, процентов 60 территории страны покрыты красным цветом - температура выше нормы. (...) 30 и 31 декабря уже до 40% сократится эта площадь", - сказал Вильфанд.

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По его словам, до конца года теплая погода будет на юге европейской России, где температура будет на 6-8 градусов выше нормы. "Атлантическое тепло, которое постоянно будет перемещаться по более южным регионам, обусловит необычно теплую погоду на юге Урала и на юге Сибири", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что "единственный регион, который держит удар перед натиском атлантических воздушных масс, - Дальний Восток". Так, на востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке и в Хабаровском крае температура будет минус 40 - минус 35 градусов. 30 и 31 декабря она еще понизится и будет на 6-8 градусов ниже нормы.

Также "сибирские морозы" на Новый год будут на востоке Красноярского края.

При этом Вильфанд отметил, что к концу недели в ряде регионов также начнется постепенное понижение температуры. Похолодает в регионах верхней Волги, в Поволжье и на Урале. "На Волге температура 30 и 31 числа будет на 7-8 градусов ниже нормы. (...) Ночные температуры на Волге будут достигать 20-23 градусов, мороз приличный. И даже днем около 12-16 градусов ниже ноля", - добавил он.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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