Пожарные ликвидировали возгорание во дворе здания "Известия Hall" в Москве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пожар во дворе здания "Известия Hall", где ранее огонь охватил три неэксплуатируемых строения, потушен, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"В 10:04 пожар в Москве ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг сообщалось, что огонь возник в трех неэксплуатируемых строениях внутри двора здания "Известия Hall" на Пушкинской площади, дом 5. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

В связи с работой оперативных и экстренных служб перекрыты три полосы на Тверской улице в сторону Садового Кольца, а также одна полоса на Большом Путинковском переулке.

Позднее столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии движения по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка в связи с работой оперативных и экстренных служб, устраняющих пожар в "Известия Hall".