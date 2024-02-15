Три человека пострадали при столкновении двух автобусов в Подмосковье

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Авария с участием двух рейсовых автобусов на трассе М-4 "Дон" в городском округе Ступино (Московская область) нарушила движение в сторону Москвы, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"По предварительной информации, столкнулись два рейсовых автобуса, двигавшихся в попутном направлении", - сказали журналистам в управлении. В результате аварии три пассажира получили травмы.

По данным МВД, авария произошла на 90 км трассы М-4 "Дон", в связи с чем частично ограничено движение в сторону Москвы. "Организован объезд через Каширское шоссе со съездом с трассы М-4 на 94 км", - отметили в полиции.

В четверг на Московский регион обрушился снегопад с метелью.

Между тем неделю назад, 7 февраля, когда на Московский регион также обрушилась метель, произошла массовая авария недалеко от того же места - на 86-м км трассы "Дон" в районе Ступино. Одновременно столкнулись 29 автомобилей, следовавших в направлении Москвы. Сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших.