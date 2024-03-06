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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

В Москве в ожидании половодья усилили контроль за качеством водопроводной воды

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве усилили контроль качества воды, поступающей в городскую сеть, в преддверии весеннего половодья, сообщил через пресс-службу заммэра города Петр Бирюков.

"В связи с предстоящим половодьем сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в период половодья отбор проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки", - отметил Бирюков.

По его словам, процедура позволяет установить потенциальные источники загрязнения и максимально ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом. Все данные поступают в единую информационную систему, что позволяет оперативно принимать решения по корректировке технологического режима водоподготовки, например, менять дозы реагентной обработки или вводить дополнительную очистку.

Петр Бирюков Москва
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