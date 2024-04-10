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Мосгорсуд утвердил оборотный штраф Google в размере более 4,6 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду признал законным решение Таганского суда столицы о назначении компании Google штрафа в размере более 4,6 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной в РФ информации.

Постановление Таганского суда о назначении административного штрафа в отношении Google в размере 4 611 738 636 рублей "оставлено без изменения, апелляционная жалоба заявителя без удовлетворения", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Google признан виновным в повторном неудалении подлежащего удалению контента (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Согласно протоколу Роскомнадзора об административном правонарушении в отношении Google, корпорации было вменено неудаление ложной общественно значимой информации о специальной военной операции РФ на территории Украины, видеороликов, содержащих ЛГБТ-контент (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено - ИФ), из YouTube, а также материалов экстремистского характера.

Это третий оборотный штраф, назначенный Google с конца 2021 года за неоднократные нарушения российского законодательства.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую "дочку" компании Google - ООО "Гугл", введя конкурсное производство сроком на шесть месяцев в отношении компании.

Google YouTube Мосгорсуд Таганский суд
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