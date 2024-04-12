В Москве на следующей неделе ожидается прохладная погода и небольшие дожди

На выходных прогнозируется "уже не июньская погода, а майская"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Понижение температуры до плюс 10 - плюс 15 градусов прогнозируется в столичном регионе на следующей неделе, самым холодным днем станет понедельник, когда столбики термометров не поднимутся выше плюс 10 градусов; в течение всей недели прогнозируется небольшой дождь. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Экстремально высоких температур в ближайшие дни не ожидаем. Если еще вчера в столичном регионе температура была до плюс 24 градусов, то сейчас этот период закончился (...) С понедельника температурный фон будет понижаться, потому что будет преобладать циклоническая деятельность", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в предстоящие выходные температура еще будет на 6-7 градусов выше нормы, но "это уже не июньская погода, а майская". В субботу в столичном регионе до плюс 12 - плюс 14 градусов, а в воскресенье – до плюс 15 - плюс 17 градусов.

Ухудшение погоды начнется во второй половине дня в воскресенье – пойдет небольшой дождь, который усилится ночью. Утром в понедельник "заметный дождь" продолжится.

"В понедельник будет понижение температуры, максимально будет около плюс 10 градусов, не выше, но и такая температура будет на 2-3 градуса выше нормы. Будет вполне комфортно", - отметил Вильфанд.

В течение всей следующей недели, по его словам, в Москве будет достаточно однородный температурный фон – от плюс 10 до плюс 15 градусов. Такими же прогнозируются и следующие выходные: "по предварительным расчетам, в пятницу и в выходные тоже температурный фон будет плюс 10 - плюс 15, что также выше нормы".

Понизится температура и ночью – так, до понедельника минимальная температура ночью будет плюс 4 - плюс 6 градусов, а в последующие дни на 2-3 градуса ниже – от плюс 2 до плюс 4.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в течение первой половины недели в столичном регионе будет облачно с прояснениями и небольшой дождь.