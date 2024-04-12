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Аномальные тепло и холода ожидаются в разных регионах России в ближайшие дни

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Температура воздуха выше нормы на 7-13 градусов в ближайшие дни прогнозируется в Южном федеральном округе и на юге Дальнего Востока; очень холодная погода будет в Северо-Западном федеральном округе, на севере Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам, в Южном федеральном округе с 13 по 17 апреля повсеместно температура воздуха ожидается на 6-8 градусов выше нормы, максимальные значения - 21-27 градусов. На 5-8 градусов выше нормы в выходные и первой половине следующей недели температура будет в Северо-Кавказском федеральном округе, за исключением Карачаево-Черкесии, максимальные значения будут до плюс 26 градусов.

Тепло прогнозируется и на юге Дальнего Востока. В Забайкальском крае 13-16 апреля температура будет на 8-10 градусов выше нормы, максимальные значения - плюс 19 - плюс 21 градус. В Амурской области до 15 апреля температура на 9-13 градусов выше нормы - от 18 до 22 градусов. В Хабаровском крае с 13 по 17 апреля температура будет на 7-13 градусов выше нормы - от 18 до 25 градусов.

В Приморском крае с 13 по 17 апреля прогнозируется температура на 6-13 градусов выше нормы с максимальными значениями 21-29 градусов. "И даже в Сахалинской области на выходных и в первой половине недели температура на 7-9 градусов выше нормы и будет от плюс 13 до плюс 18. В Еврейской автономной области на 9-11 градусов выше нормы и будет 16-24 градуса", - добавил Вильфанд.

В то же время в некоторых регионах в ближайшие дни прогнозируется очень холодная погода, с температурой ниже нормы на семь и более градусов. Так, очень холодная погода до середины следующей недели прогнозируется в СЗФО. На 7 градусов ниже нормы до среды включительно будет температура в Ненецком автономном округе - минус 18-24. В Коми до 15 апреля температура будет ниже нормы на 5-10 градусов - до минус 23 градусов.

Кроме того, очень холодная погода будет в Ямало-Ненецком автономном округе, где прогнозируется температура на 7-9 градусов ниже нормы с минимальными значениями минус 28-31. "Все-таки в середине апреля это очень холодная погода", - отметил Вильфанд.

Температура на 7-8 градусов ниже нормы прогнозируется в Ханты-Мансийском автономном округе, там минимальные температуры будут в воскресенье и понедельник - минус 20-21. "Холодно и на севере Сибирского федерального округа - на Таймыре, где 13-15 апреля температура будет на 7-8 градусов ниже нормы, минус 27-31", - сказал Вильфанд.

Холодная погода прогнозируется и в некоторых регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. На севере и северо-западе Якутии температура будет на 6-8 градусов ниже нормы - минус 28-33. На Чукотке до середины следующей неделе температура будет на 7-11 градусов ниже нормы (минус 28-32). Холодно будет в Магаданской области - там температура будет опускаться до минус 29.

Гидрометцентр РФ Роман Вильфанд
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