Дожди и ветер ожидаются в Москве

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Непогода ожидается в Москве в ночь на понедельник и в течение всего дня, сообщает комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 15 апреля, в столице ожидаются кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 м/с. В течение всего дня 15 апреля местами ожидается дождь. Возможно усиление ветра с порывами до 20 м/с", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Жителей просят быть предельно внимательными на улицах города в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил "Интерфаксу", что на следующей неделе в столичном регионе прогнозируется понижение температуры до плюс 10 - плюс 15 градусов, самым холодным днем станет понедельник, когда столбики термометров не поднимутся выше плюс 10 градусов; в течение всей недели прогнозируется небольшой дождь.