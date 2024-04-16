Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг и пятницу

Повышение температуры до плюс 20 градусов ожидается в следующий понедельник

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Облачная погода и дожди прогнозируются на этой неделе в Москве, в четверг и пятницу может выпасть до 10-15 мм осадков, что составляет почти треть месячной нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в течение всей недели будет выше нормы на 2-3 градуса. Теплая погода, но это другой вариант весны. Поскольку погода определяется циклонической деятельностью, давление будет ниже нормы до субботы включительно. И раз циклоническая деятельность, значит облачная погода и дожди", - сказал Вильфанд во вторник.

Он уточнил, что в среду в Москве будет небольшой дождь. Но в четверг и пятницу прогнозируются уже более заметные осадки - до трети месячной нормы.

"В четверг и в ночь на пятницу прогнозируется дождь, местами сильный, и, постепенно, уже во второй половине дня в пятницу, будет более спокойная погода. Выпадет заметное количество осадков - 10-15 мм. Так как апрель - месяц не богатый на осадки, среднее месячное количество составляет 37 мм, поэтому выпадет четверть, даже треть месячной нормы осадков", - сказал Вильфанд.

Говоря о температуре, научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в течение всех дней до воскресенья включительно она будет от плюс 10 до плюс 15 градусов, но в пятницу произойдет повышение температуры - ночью уже будет плюс 7 - плюс 9, а днем плюс 16 - плюс 19 градусов. В субботу ночью из-за понижения температуры до 0 - плюс 5 градусов возможны осадки в виде мокрого снега, "но никакого временного снежного покрова не будет".

В понедельник, по предварительным прогнозам, произойдет заметное повышение температуры, она приблизится к 20-градусной отметке.

Также Вильфанд отметил, что из-за очень теплой погоды, "примерно на 10 дней раньше зазеленели деревья - а это признак того, что сейчас настоящее тепло".

"В среднем, температура за первую половину месяца на 5,5 градуса выше нормы. Это мощное тепло. А осадки, которые сейчас выпадают, они очень полезны, потому что март был месяц сухой, всего четверть от нормы выпала, поэтому эти осадки предупреждают от раннего пожароопасного сезона, тут все хорошо", - добавил он.