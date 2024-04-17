"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве в четверг и пятницу

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Дождь, гроза и ветер с порывами до 16-21 м/с прогнозируются в Москве и Подмосковье с вечера четверга, в связи с этим в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозам, в столичном регионе в четверг днем ожидается дождь, температура плюс 10 - плюс 12 градусов, по области до плюс 13, ветер 7-12 м/с. 19 апреля ночью прогнозируется дождь, местами сильный, гроза, температура плюс 7 - плюс 9 градусов, ветер 6-11 м/с. Днем будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура плюс 15 - плюс 17 градусов, однако ветер усилится - прогнозируются порывы до 16-21 м/с.

В связи с таким прогнозом, с 21:00 18 апреля до 9:00 19 апреля в Москве и Подмосковье объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. Он же будет действовать в столичном регионе с 9 утра до 21:00 пятницы из-за ветра.