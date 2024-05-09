Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вместе с зарубежными гостями после парада Победы возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду.

Путин и президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау пешком прошли по Красной площади до Александровского сада, где состоялась церемония совместного возложения цветов к Вечному огню на Могиле неизвестного солдата, к ним присоединился и президент Белоруссии, отдельно прибывший в Александровский сад.

После торжеств на Красной площади в Кремле состоится прием в честь Дня Победы.