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В Москве разрешено купаться в семи зонах отдыха

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - После проверки водоемов Роспотребнадзор разрешил купание в семи зонах отдыха в Москве, сообщило столичное управление ведомство.

"Приняты в эксплуатацию семь зон отдыха с купанием: Тропарево (Юго-Западный административный округ), Большой городской пруд (Зеленоград), Черное озеро (Зеленоград), Мещерское (Западный административный округ), Озеро Белое (Восточный административный округ), пляж Динамо (Северный административный округ), Головинские пруды (Северный административный округ)", - сообщает сайт управления.

Зона отдыха Левобережье (САО) пока время принята в эксплуатацию как зона отдыха без права купания, в связи с несоответствием качества воды водоема. Купание в водоеме запрещено, вокруг установлены знаки о запрете купания. Когда управление получит удовлетворительный результат анализа воды в этой зоне, оно разрешит там купаться.

Закрыты на реконструкцию четыре зоны отдыха с купанием: Путяевский пруд №1 (Восточный административный округ), Серебряный бор-2 (Северо-Западный административный округ), Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ), Школьное озеро (Зеленоград).

К приемке в летний сезон 2024 года предъявлено девять зон отдыха с купанием: Левобережье (Северный административный округ), пляж "Динамо" (Северный административный округ), Головинские пруды (Северный административный округ), "Озеро Белое" (Восточный административный округ), Тропарево (Юго-Западный административный округ), Мещерское (Западный административный округ), Большой городской пруд (Зеленоград), Черное озеро (Зеленоград), "Большой Садовый пруд" (находится на надзоре ведомственной санитарной службы ФМБА России), а также 39 зон отдыха без организованного купания.

Зеленоград Роспотребнадзор Москва Тропарево Головинские пруды Серебряный Бор
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