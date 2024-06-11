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В Москве с 12 по 16 июня пройдет фестиваль "Времена и эпохи"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Москве с 12 по 16 июня на 54 площадках пройдет исторический фестиваль "Времена и эпохи", сообщил мэр города Сергей Собянин.

17 площадок фестиваля будут расположены в центре столицы, 25 в округах в разных районах и 12 в парках. В частности, на Бульварном кольце и в центре Москвы обустроят музей под открытым небом, выставив копии музейных экспонатов, например, гражданские костюмы и военная форма разных эпох. Реконструкторы проведут экскурсии для всех желающих.

В парках пройдут исторические реконструкции событий российской и мировой истории в формате дополненной реальности: достоверные арт-объекты позволят погрузиться в атмосферу давно ушедших эпох, рассказал Собянин.

В сквере на улице Хачатуряна можно будет узнать об экспедиции Рериха в Индию, на улице Грекова - о правлении Екатерины Великой, на площади Славы - об успехах русских археологов на раскопках в Египте. Гостей ждут более 1100 часов мастер-классов.

В фестивале примут участие более 2 тысяч реконструкторов со всей России и из восьми иностранных государств.

В четырех парках (Олимпийская деревня, Перовский парк, Усадьба Воронцово, Парк Дружбы) пройдет исторический квест, там будут созданы особые игровые локации, в которых каждый желающий сможет почувствовать себя участником исторических событий.

Времена и Эпохи - 2019

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Выступление восточных факировБой на саблях турецких янычарПока хозяин не видитБарышня и крестьянинРезьба по камню в рамках фестивальных мастерскихУ печи в 30-градусную жаруУчастники фестиваля в европейских народных костюмахСражение войск Европы и Руси среди гостей и организаторов фестиваляФигляры и барды средневековой Европы
Выступление восточных факиров
Сергей Собянин Москва Бульварное кольцо Олимпийская деревня
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