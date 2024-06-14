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Мэрия Москвы снизила стоимость абонемента на сезон велопроката

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Москве тариф "Сезон" столичного велопроката для станционных велосипедов подешевел с 2 075 рублей до 1500 рублей, сообщил городской Департамент транспорта. Для аренды доступно более 5 тысяч станционных велосипедов.

В тариф "Сезон", как напомнили в ведомстве, включены первые 60 мин. каждой поездки (количество поездок не ограничено), поминутная тарификация с 61 минуты поездки, динамическая стоимость минуты - от 1 рубля до 5 рублей за минуту. Тариф действует до окончания сезона и распространяется на станционные механические и электрические велосипеды.

Владельцы безлимитных "Единых" билетов или карты москвича обучающегося могут совершать поездки бесплатно.

Москва Дептранс
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