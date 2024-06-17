Суд в Москве заочно арестовал главреда "Важных историй" Романа Анина

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал журналиста, главного редактора издания "Важные истории" (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Романа Анина (признан в России иноагентом) по делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Мера пресечения Анину избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Анину, согласно картотеке суда, заочно предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Он объявлен в розыск.

По аналогичному обвинению, следует из базы, суд в понедельник заочно арестовал журналистку "Важных историй" Екатерину Фомину.