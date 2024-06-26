Станцию "Достоевская" на Кольцевой линии метро Москвы достроят за пять лет

Она расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" и будет пересадочной на станцию "Достоевская" салатовой ветки метро

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Работы по строительству станции метро "Достоевская" (бывшая "Суворовская" - ИФ) на Кольцевой линии московского метро займут не менее пяти лет, сообщил в среду журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Это очень сложный проект. Необходимо не просто построить станцию на действующей линии метро, но и сделать это так, чтобы не останавливать движение поездов. А для этого нужно проложить обходные пути", - сказал Загрутдинов.

По его словам, в целом такой объем работ займет не менее пяти лет.

"Мы сейчас прорабатываем технологичные решения для реализации этой сложной инженерной и строительной задачи", - подчеркнул глава департамента.

Станция "Достоевская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" и будет пересадочной на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии метро.