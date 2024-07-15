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Собянин дал старт строительству новой станции метро "Достоевская"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции "Достоевская" Кольцевой линии метро.

"С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около четырех-пяти лет. Но надеюсь, что исторический проект завершится успехом. И, конечно, это очень важно для всех москвичей, особенно для тех, кто пользуется этими линиями метро", - сказал он журналистам.

"Начиная с 1950 года, в разные периоды времени сюда заходили, чтобы соединить (...) одни из самых насыщенных веток метро - Люблинско-Дмитровскую ветку и Кольцевую историческую линию, на которой в целом перевозится в сутки около 2 млн человек. Соединение крайне важное, нужное для пассажиров, но реализация этого проекта крайне и крайне сложная", - отметил Собянин.

По его словам, для реализации проекта необходимо проложить запасные тоннели, по которым пройдут поезда Кольцевой линии, построить станцию на Кольцевой линии и соединить их с Люблинско-Дмитровской линией (салатовой веткой) метро.

"Плюс (нужно обеспечить возможность) выйти по пешеходным переходам на проспект Мира. И все это под землей практически в ручном режиме должно быть построено. Тем не менее, мы решились на этот проект", - заявил мэр.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что в 2022 году станция "Достоевская" была включена в перечень перспективных объектов строительства Московского метрополитена. В течение 2023 года были проведены необходимые проектные и подготовительные работы, а в 2024 году строители приступили к основному этапу сооружения станции.

У станции будет два вестибюля: подземный №1 - под улицей Дурова, на пересечении с Делегатской улицей и наземный №2 - рядом с реконструируемым комплексом "Олимпийский", на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Уникальной особенностью "Достоевской" станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторами, который соединит станцию с вестибюлем №2 - первый такой переход в Московском метрополитене.

"Сложность строительных работ на "Достоевской" обусловлена тем, что станция сооружается горным способом на глубине 35 м. В настоящее время завершено сооружение шахтных стволов, подходных и вспомогательных выработок", - пояснили в пресс-службе.

Специалисты приступили к строительству обходных тоннелей, камер переключения движения, притоннельных сооружений и устройству инженерных систем для организации движения поездов Кольцевой линии в период возведения новой станции.

"В зоне обслуживания будущей станции находятся районы Тверской, Мещанский и Марьина Роща с суммарным населением порядка 200 тысяч человек, в том числе в пешей доступности от "Достоевской" проживают 40 тысяч человек. Ожидается, что на пуск новой станцией будут пользоваться 20 тысяч пассажиров (пассажиропоток на вход)", - отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Кроме того, до 20% разгрузятся станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий. Станет также свободнее единственная на сегодняшний день пересадка между Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линиями ("Курская" - "Чкаловская") - нагрузка на нее сократится до 25%.

"Начиная с 2011 года правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию 238,2 км линий, 114 станций, 4 дополнительных вестибюлей, 12 электродепо Московского метрополитена и МЦК. (...) Совместно с ОАО "РЖД" введены в эксплуатацию линии наземного метро МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4: 303 км путей и 136 станций", - сообщили в мэрии.

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