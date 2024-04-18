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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

На коллегии МВД с участием президента обеспокоенность домашним насилием не обсуждалась

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Случаи домашнего насилия в России не отмечены в статистике роста преступности как вызывающие обеспокоенность, отмечают в Кремле.

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову на брифинге сообщили о публикациях об участившихся случаях домашнего насилия, в которых фигурируют участники СВО. Его спросили, есть ли какая-то статистика по данному вопросу и фиксируется ли увеличение случаев домашнего насилия в России.

Песков ответил, что президент Владимир Путин недавно принимал участие в коллегии МВД. "Среди вызывающих обеспокоенность показателей эти виды насилия никак не фигурировали", - отметил он.

МВД Владимир Путин СВО Дмитрий Песков
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