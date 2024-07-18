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Московский прокат "Велобайк" запустил приложение на базе Android в RuStorе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - У московского сервиса проката "Велобайк" появилось приложение для пользователей смартфонов, работающих на операционной системе Android, в сетевом магазине приложений RuStore, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Владельцам смартфонов на базе Android необходимо удалить старое и установить новое приложение через RuStore. Владельцам телефонов на базе iOS по-прежнему доступно веб-приложение.

"Мы постоянно улучшаем техническую базу "Велобайк" и делаем сервис удобнее и доступнее для пользователей. С новым приложением арендовать велосипед станет еще проще и комфортнее. Мы развиваем и поддерживаем велопрокат в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал через пресс-службу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В департаменте напомнили, что в этом году пользователи могут арендовать более 11 тысяч велосипедов городского проката, большинство из них - электрические модели, включая электровелосипеды 2.0. Для держателей безлимитных билетов "Единый" и карт москвича обучающегося поездки на любом велосипеде бесплатны.

Android RuStore iOS Максим Ликсутов Велобайк Москва Дептранс
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