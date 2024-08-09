Поиск

Москвичам рекомендовали пользоваться метро из-за непогоды

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам пользоваться метрополитеном из-за дождя.

По данным ведомства, интенсивное движение наблюдается в основном на МКАД: в районе шоссе Энтузиастов, в районе Ленинградского шоссе, в районе улицы Подольских Курсантов.

МоскваВ Москве к понедельнику похолодает до 19 градусовЧитать подробнее

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на ТТК в районе Новорижской эстакады, на МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область.

В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется в пятницу раньше. На движение могут повлиять погодные условия, короткий рабочий день, ремонтные работы на дороге, а также мелкие аварии, сообщили в дептрансе.

Ранее комплекс городского хозяйства предупредил о дождях, ливнях и грозах, которые ожидаются до конца дня пятницы.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве к понедельнику похолодает до 19 градусов

Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закроется на ремонт

Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закроется на ремонт

В Москве до конца дня ожидаются дожди и грозы

В Москве до конца дня ожидаются дожди и грозы

Дептранс Москвы предложил увеличить штрафы за езду на самокате вдвоем до 100 тыс. рублей

Дептранс Москвы предложил увеличить штрафы за езду на самокате вдвоем до 100 тыс. рублей

Мужчина погиб в результате взрыва в жилом доме на западе Москвы

Взрыв произошел в квартире жилого дома на западе Москвы

Мосгорсуд утвердил арест экс-главы Депкультуры столицы Кибовского

Расписание поездов на МЦД-4 изменится по выходным с 9 по 25 августа

Рост цен на АЗС Москвы замедлился впервые с конца мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });