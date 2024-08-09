Москвичам рекомендовали пользоваться метро из-за непогоды

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам пользоваться метрополитеном из-за дождя.

По данным ведомства, интенсивное движение наблюдается в основном на МКАД: в районе шоссе Энтузиастов, в районе Ленинградского шоссе, в районе улицы Подольских Курсантов.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на ТТК в районе Новорижской эстакады, на МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область.

В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется в пятницу раньше. На движение могут повлиять погодные условия, короткий рабочий день, ремонтные работы на дороге, а также мелкие аварии, сообщили в дептрансе.

Ранее комплекс городского хозяйства предупредил о дождях, ливнях и грозах, которые ожидаются до конца дня пятницы.