Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы ночью из-за ограничений полетов в Москве

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения в работе московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" вводились этой ночью для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в телеграм-канале официального представителя Росавиации.

Ограничения действовали с 02:31 до 06:30.

"В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолетов", - сказано в сообщении.

Сейчас аэропорты работают штатно.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ночью над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями средствами ПВО было нейтрализовано 45 дронов самолетного типа.