В Мурманской области отменили ограничения на работу аэропортов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Мурманской области отменили ограничения работы аэропортов "Мурманск" и "Хибины", сообщила Росавиация.

Их ввели с 15:38 по Москве и сняли в 18:40.



"Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - сообщила Росавиация.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что "на территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника", и добавил, что были приняты все меры усиления безопасности.