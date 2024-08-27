В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода сохранится в Москве и в целом в европейской части России до конца августа, температура в столичном регионе будет в диапазоне плюс 26 - плюс 28 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду температура (в Москве - ИФ) будет плюс 27 - плюс 29 градусов. В последующие дни, в четверг, пятницу и субботу, - плюс 26 - плюс 28. Температуры совершенно необычные, они превышают норму на 5-7 градусов. Последняя неделя августа жарко прощается с жителями европейской части России", - сказал он.

Он объяснил, что погоду на всей европейской части России определяет устойчивый антициклон, поэтому давление сейчас выше нормы на 8-10 мм ртутного столба, что приводит к малооблачной погоде: "От восхода до заката солнце".

Ночные температуры в ближайшие дни будут комфортными. В центре Москвы столбики термометров будут показывать около плюс 20 градусов, а в спальных районах - плюс 15 - плюс 16 градусов.

К выходным в столичном регионе также повысится температура воды.

"Водная поверхность прогреется при той солнечной энергии, которая поступает на водную поверхность и умеренно теплых ночах, когда тепло не будет передаваться в приземный слой воздуха. В субботу и воскресенье опять восстановится купальный сезон, в Москве-реке температура будет около 21 градуса, а в водоемах, озерах - 22 градуса", - добавил Вильфанд.