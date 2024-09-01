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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Силы ПВО отразили атаки БПЛА на Москву и Липецк

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Подмосковье средствами ПВО отражена атака дрона, летевшего на Москву, также уничтожены беспилотники над промышленной зоной Липецка.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

"Силами ПВО БПЛА были уничтожены над промышленной зоной Липецка. Жертв и пострадавших нет", - сообщил в своем телеграм-канале в воскресенье губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Москва Подольск Липецк БПЛА
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