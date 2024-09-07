Замглавы ЦИК РФ отметил высокую явку на выборах в Москве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU -На выборах в столице проголосовали около 2 млн 100 тыс. человек, "это высочайшая явка на выборах в Москве", заявил в субботу зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"2 млн 100 тыс., это уже, наверное, под 30%. Это высочайшая явка на выборах в Москве, и на выборах в Мосгордуму давно не было такой явки", - сказал он на брифинге в ЦИК.

В столице с 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что в столице было выдано более 2 млн 86 тыс. бюллетеней. Из них бумагой было реализовано право проголосовать - свыше 64 тыс. Электронным способом воспользовались более 2 млн 22 тыс. москвичей.