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Количество кибератак на выборах депутатов в Москве достигло 180

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Число кибератак на столичную систему электронного голосования выросло до 180 с начала выборов депутатов в Москве, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2024 году Вадим Ковалёв.

"Московская система электронного голосования с начала выборов успешно отразила 180 DDoS-атак с более чем 2,5 тысяч IP-адресов. Ни одна из них не повлияла на работу системы, никак не сказалась на ходе голосования. Все компоненты работают корректно, запись голосов в блокчейн не прерывалась ни на секунду", - сказал Ковалёв, слова которого приводит телеграм-канал Общественного штаба.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова со своей стороны сообщила, что по состоянию на 16:00 проголосовали почти 2,5 млн москвичей.

"Большая часть из них проголосовали онлайн (почти 2,2 миллиона), на участках с помощью терминалов электронного голосования свой выбор сделали более 180 тысяч горожан, бумажные бюллетени предпочли более 80 тысяч жителей столицы", - сказала Кириллова, слова которой цитирует штаб.

В Москве с 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино. В эти дни избирателям доступны все способы волеизъявления.

Москва Общественный штаб Вадим Ковалёв
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