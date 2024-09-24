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В Дорогомилове по программе КРТ построят гостиничный комплекс

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Москве неэффективно используемый участок в районе Дорогомилово реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), на нем построят гостиничный комплекс, сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы.

"Участок площадью 0,55 га по адресу: Большая Дорогомиловская улица, владение 12 подлежит редевелопменту. По проекту КРТ здесь планируется построить гостиничный комплекс. Инвестиции в реорганизацию площадки оцениваются почти в 7,86 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 90 млн рублей. В итоге создадут почти 180 рабочих мест", - прокомментировал через пресс-службу заммэра города Владимир Ефимов.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что гостиница площадью 17,76 тысячи кв.м будет рассчитана на 192 номера. Ее дополнят объекты торговли, спорта и развлекательные центры, также к комплексу подведут новые дороги и благоустроят прилегающую территорию.

Председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов добавил, что, по подсчетам экспертов, столице необходимо расширить гостиничный фонд еще на 25,7 тысячи номеров. Сейчас на участке рядом со станцией метро "Киевская" находятся устаревшие объекты. Его редевелопмент смогут провести правообладатели, городской оператор или инвестор, определенный по результатам торгов, отметили в градостроительном комплексе.

В Москве сейчас на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи га.

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