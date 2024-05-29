Памятник авангарда клуб фабрики "Свобода" войдет в проект комплексного развития территорий

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Неэффективно используемый участок в Савеловском районе на севере Москвы, где в том числе находится объект культурного наследия, здание бывшего клуба фабрики "Свобода" архитектора Константина Мельникова, реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"На участке площадью 3,49 га предусмотрено строительство общественно-деловой недвижимости общей площадью свыше 52 тыс. кв.м. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 16,3 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - более чем в 510 млн рублей. В результате будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заммэра Владимира Ефимова.

Как уточняется, реорганизуемая территория располагается на Вятской улице, владение 41А на пересечении с 4-м Вятским переулком. Сейчас, как отмечается в пресс-релизе, здесь размещены устаревшие объекты. Согласно опубликованному на сайте мэра и правительства Москвы проекту решения о КРТ, в ее границах в том числе находится бывший клуб фабрики "Свобода", построенный архитектором Константином Мельниковым в 1927-29 гг. в стиле советского авангарда.

В приложении к документу обозначено, что здание площадью 4 137,2 кв.м предполагается сохранить.

В 1990 году в связи со 100-летием со дня рождения Мельникова клуб фабрики "Свобода" был включён в Список объектов культурного наследия Москвы регионального значения.

В пресс-службе департамента городского имущества "Интерфаксу" подтвердили, что сохранение здания предусмотрено проектом КРТ.

В свою очередь руководитель Максим Гаман сообщил, что на участке планируют построить спортивные и торгово-развлекательные центры, банковские отделения, офисы, кафе и рестораны. Также его благоустроят.

Сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га.