Сильный ветер и дожди ожидаются в столице в пятницу и в выходные

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Дожди и усиление ветра с порывами до 17 м/с прогнозируются в Москве в пятницу и в выходные, в связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"По прогнозам синоптиков, сегодня и в выходные дни в столице ожидаются дожди и усиление порывов ветра до 17 м/с. До вечера субботы может выпасть до 24 мм осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - сообщил Бирюков журналистам в пятницу.

На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.

Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.