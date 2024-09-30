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СКР возбудил уголовное дело после пожара в московском ЖК "Селигер Сити"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Основная версия пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве - нарушение безопасности при установке натяжного потолка в одной из квартир, по факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Предварительно установлено, что газовые баллоны использовались для монтажа натяжного потолка в квартире", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале ГСУ.

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В ведомстве отметили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, ночью 30 сентября в квартире жилого дома, расположенного в Ильменском проезде, произошел самопроизвольный взрыв газовых баллонов и возгорание.

"В результате полученных повреждений один человек скончался на месте происшествия. Двое пострадавших, в том числе ребенок, доставлены в городские больницы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В ГСУ добавили, что в рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели.

Ранее об инциденте сообщили в МЧС России. Огонь охватил квартиры с 5-го по 8-й этаж.

СКР Москва Селигер Сити МЧС РФ
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