Два человека пострадали при пожаре на севере Москвы

Один из них - ребенок

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - При пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве пострадали взрослый и ребенок, сотрудники МЧС России спасли пять человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пожар в Москве локализован на 100 квадратах. Спасены пять человек. Пострадали два жильца, в том числе ребенок", - сообщается в телеграм-канале министерства в понедельник.

Ранее сообщалось, что огонь охватил с 5-го по 8-й этаж жилого дома на севере Москвы, столичный дептранс проинформировал о частичном перекрытии Ильменского проезда.