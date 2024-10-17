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Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе столицы, в результате которого пострадали три человека.

"Постановлением суда в отношении Виталия Слободяника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 декабря", - заявили в суде.

Как сообщалось, два дня назад самодельное устройство взорвалось между капотом и лобовым стеклом в автомобиле Tank на Профсоюзной улице, в результате чего получили ранения и травмы три человека, в том числе ребенок.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" рассказали, что одним из пострадавших является бизнесмен Виктор Мишачев. Согласно ЕГРЮЛ, Мишачев возглавляет либо является совладельцем более десятка кафе, ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска московского главка установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания. Им оказался москвич 1973 года рождения.

В столичной прокуратуре добавили, что задержанный является бизнес-партнером потерпевшего.

По версии следствия, Слободенюк попытался убить потерпевшего на почве личных неприязненных отношений.

В результате срабатывания взрывного устройства были причинены телесные повреждения потерпевшему, его несовершеннолетнему сыну и иному лицу. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана помощь.

СК Москвы также сообщил, что "в ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия". Защита настаивает, что оружием Слободяник владел законно и имел все разрешения.

Слободянику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Свою вину он не признает.

Ирина Волк Москва Черемушкинский суд МВД РФ
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