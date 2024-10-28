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Машино-место в "старой" Москве подорожало на 5% за год

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Средняя стоимость машино-места в старых границах Москвы выросла на 5% за последний год, до 3,07 млн рублей, подсчитали аналитики компании "Метриум".

"Средняя стоимость предложения машино-мест на первичном рынке "старой" Москвы (без учета элитного сегмента) по итогам третьего квартала 2024 года достигла 3,07 млн рублей. За год этот показатель вырос на 5%", - говорится в исследовании.

В массовом сегменте парковочное место в среднем стоит 2,36 млн рублей, бизнес-классе - 3,31 млн рублей, премиум-классе - 3,73 млн рублей, элитном классе - 12,5 млн рублей, делюкс-классе - 18,7 млн рублей.

В разрезе сегментов средняя стоимость машино-мест сегодня выглядит следующим образом: в массовом - 2,36 млн рублей, бизнес-классе - 3,31 млн рублей, премиум-классе - 3,73 млн рублей.

Всего с начала года в столице купили 11,3 тысячи машино-мест по договорам долевого участия (ДДУ), а за год - более 15,5 тысяч. За последний год спрос вырос на 29%. Сейчас на первичном рынке в старых границах города представлено 11,6 тыс. парковочных мест, что на 24% меньше, чем годом ранее.

Метриум Москва
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