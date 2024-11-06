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Физфак МГУ отправит студентов на дистанционное обучение до 23 ноября из-за случая кори

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова ввел срочные противоэпидемические меры из-за выявленного случая кори, в их числе дистанционный режим работы до 23 ноября.

"На физическом факультете вводится дистанционный режим обучения до 23 ноября включительно", - сообщается на сайте факультета в среду.

Уточняется, что все учебные занятия, проходящие в том числе вне основного здания физического факультета, для недопущения распространения кори и минимизации срока карантина – проводятся в дистанционном формате.

Меры вводятся в соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, отмечается в сообщении.

Ранее студенческий комитет университета сообщил, что в общежитии МГУ "Дом студента на Ломоносовском проспекте" выявлен случай заражения корью.

Москва МГУ
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