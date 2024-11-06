В МГУ выявили случай кори

В связи с этим посещение вуза без прививки ограничили

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование после выявления кори у студента МГУ имени Ломоносова, студентам и преподавателям дано предписание не посещать университет без прививки, сообщается на сайте ведомства.

6 ноября в связи с получением информации о случае кори у студента, проживающего в общежитии МГУ, "специалистами управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", говорится в сообщении.

Отмечается, что университету направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в общежитии и учебном корпусе, в том числе об организации экстренной вакцинации контактных лиц.

Кроме того, специалисты ведомства запретили заселение новых лиц в общежитие и ограничили очное посещение учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.