Пробки в Москве достигли 7 баллов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует автомобилистам пересесть на метро из-за снегопада.

В департаменте подчеркнули, пробки в Москве достигли 7 баллов, средняя скорость движения 26 км/ч. На Ярославском шоссе по направлению в центр интенсивное движение, а также на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Рижской эстакады до улицы Новая Башиловка и на Московской кольцевой автодороге в районе улицы Подольских Курсантов.

Рабочее движение на МСД, Ярославском шоссе по направлению в область и на Ленинградском проспекте.

В пресс-службе столичного дептранса отметили, что на трафик в городе влияют погодные условия, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

Ранее сообщалось что в Москве в субботу может выпасть до 11 см снега.