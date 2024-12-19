Пробки в Москве достигли 10 баллов

Средняя скорость движения снизилась до 20 км/ч

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Москве усугубилась ситуация с пробками, Департамент транспорта, ссылаясь на ЦОДД, оценил пробки в городе в 9 баллов, "Яндекс Карты" - в 10 баллов.

"Интенсивное движение преимущественно в центре города, - сообщил Дептранс. - Средняя скорость движения в городе — 20 км/ч".

Затруднено движение на внешней стороне Садового кольца, внутренней стороне Третьего транспортного кольца и на МКАД в районе шоссе Энтузиастов.

Дептранс ранее предупреждал о значительной загруженности дорог в городе в предпраздничные дни 16-25 декабря..