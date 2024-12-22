Поиск

Восстановлено электроснабжение Запорожской АЭС по линии 330 кВ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 330 кВ восстановлено, сообщили в воскресенье представители станции в телеграм-канале.

Об отключении линии 330 кВ на АЭС сообщалось 20 декабря.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Обе они в работе, отметили представители станции.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поветкин покинул пост замгубернатора Вологодской области

На Кубани собрали уже более 17 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта

Первые 150 спасенных птиц из Анапы доставили в зоопарк Краснодара

Первые 150 спасенных птиц из Анапы доставили в зоопарк Краснодара

Открыты новые терминалы аэропортов Магадана, Ставрополя и Чебоксар

Открыты новые терминалы аэропортов Магадана, Ставрополя и Чебоксар

На ряде участков побережья Крыма обнаружен мазут

Путин пообещал кратно более разрушительный ответ на атаку дронов на Казань

Вторичные выбросы мазута на Кубани уберут в первую очередь

Вторичные выбросы мазута на Кубани уберут в первую очередь

Около 30 укрытий в Казани оказались недоступны для жителей в день атаки БПЛА

У пострадавших при падении Ан-2 на Камчатке нашли травмы, но не опасные для жизни

Путин заявил, что у РФ никогда не пропадало желание восстанавливать взаимодействие с США

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии122 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });