Восстановлено электроснабжение Запорожской АЭС по линии 330 кВ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 330 кВ восстановлено, сообщили в воскресенье представители станции в телеграм-канале.

Об отключении линии 330 кВ на АЭС сообщалось 20 декабря.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Обе они в работе, отметили представители станции.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").