Мужчина задержан при попытке поджечь райотдел полиции в Тульской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Новомосковске Тульской области полицейские задержали местного жителя при попытке поджечь райотдел полиции, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

По его словам, накануне вечером в непосредственной близости от здания районного отдела МВД был замечен мужчина, который намеревался поджечь бутылку с горючей жидкостью. Он был задержан полицейскими и доставлен в городской отдел полиции.

"По предварительной информации, 60-летний местный житель действовал по указанию неизвестных лиц, которые похитили у него крупную сумму денег, полученную от продажи имущества. Чтобы вернуть деньги, преступники потребовали от мужчины совершить поджог здания районного отдела МВД", - сказал Ярцев.