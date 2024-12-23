Четырех украинских военных будут судить по делу о терактах в Курской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Во 2-й Западный окружной военный суд передано уголовное дело четверых украинских военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной механизированной бригады украинской армии, обвиняемых в совершении терактов в Курской области, сообщает СКР.

Павлу Олексюку, Сергею Горбаченко, Юрию Андрейченко и Григорию Ляшенко вменили совершение терактов (пп."а, в" ч.2 ст.205 УК. Они арестованы.

По версии следствия, в начале августа 2024 года Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко, действуя в составе вооруженных формирований Украины, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, с использованием взрывных устройств незаконно пересекли границу России. Находясь в селе Снагость Кореневского района Курской области они" с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению", заявили в СК.