Американец заочно арестован в РФ по обвинению в терроризме в Курской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин США Роберт Вертман заочно арестован в России по обвинению в наемничестве и терроризме на территории Курской области, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Гражданин Соединенных Штатов Америки Роберт Вертман обвиняется (заочно) в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений на территории Курской области", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что по ходатайству следователя суд избрал (заочно) Вертману меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - заявили в СКР.

В конце октября СКР сообщал об объявлении в розыск Вертмана, который, по версии ведомства, "лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации".