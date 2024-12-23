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Лавров обсудил с президентом Сербии взаимодействие в нефтяной отрасли

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник с президентом Сербии Александром Вучичем продолжение сотрудничества в условиях антироссийских санкций и взаимодействие в нефтяной отрасли, телефонный разговор состоялся по инициативе сербской стороны, сообщает МИД РФ.

"Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в нефтяной отрасли, других сферах, представляющих взаимный интерес. Состоялся обмен мнениями о путях продолжения сотрудничества, которому пытается воспрепятствовать Запад введением незаконных односторонних ограничительных мер", - говорится в сообщении на сайте министерства.

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В нем отмечается, что "особое внимание было уделено косовскому урегулированию при уважении основополагающего значения резолюции СБ ООН 1244, прежде всего - необходимости обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сербии". "Сторонами подчеркнута неприемлемость многолетнего саботажа Приштиной договоренностей о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Была выражена единая позиция о необходимости прекращения продолжающегося террора косовоалбанских властей в отношении краевых сербов, нарушения их базовых прав", - сообщили в российском МИД.

Лавров подтвердил неоднократно высказывавшуюся президентом России Владимиром Путиным "солидарность Москвы с Белградом в деле защиты коренных прав сербского народа в соответствии с принципами международного права".

"С обеих сторон выражена озабоченность ситуацией в Боснии и Герцеговине (БиГ). Подтверждена важность уважения статуса энтитетов и государствообразующих народов в соответствии с Общим рамочным (Дейтонским) соглашением о мире в БиГ ради стабильности в этой стране", - говорится в релизе.

Ранее в понедельник сербский телеканал РТС сообщил со ссылкой на Вучича, что он в ходе телефонного разговора обменялся с Лавровым мнениями по теме ожидаемых санкций США против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS).

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Также, по словам сербского лидера, он обсудил с Лавровым вопросы двустороннего сотрудничества, тему наращивания торгового обмена между Сербией и Россией.

Кроме того, Вучич проинформировал Лаврова как представителя государства-члена ООН, что "Приштина в нарушение актов международного публичного права пытается запретить партии "Сербский список" участвовать в предстоящих парламентских выборах", запланированных на 9 февраля 2025 года. "Мы выразили обеспокоенность ситуацией в Боснии и Герцеговине и Республике Сербской и согласились, что полное соблюдение Дейтонских соглашений является лучшим способом сохранить мир и стабильность", - отметил президент Сербии.

Вучич также сообщил, что они с Лавровым "выразили уверенность в том, что благодаря более активному сотрудничеству удастся увеличить торговый обмен между Сербией и Россией".

МИД РФ Сергей Лавров Сербия Александр Вучич нефть санкции
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