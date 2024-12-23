Вучич обсудил с Лавровым возможные санкции США против компании NIS

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе телефонного разговора обменялся мнениями с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по теме ожидаемых санкций США против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), сообщает в понедельник сербский телеканал РТС.

"Вучич сообщил, что темой обсуждения стали ожидаемые санкции против NIS", - отмечается в сообщении.

Также, по словам Вучича, он обсудил с Лавровым и вопросы двустороннего сотрудничества и тему наращивания торгового обмена между Сербией и Россией.

Кроме того, Вучич проинформировал Лаврова как представителя государства - члена ООН, что "Приштина в нарушение актов международного публичного права пытается запретить партии "Сербский список" участвовать в предстоящих парламентских выборах", запланированных на 9 февраля 2025 года.

"Мы выразили обеспокоенность ситуацией в Боснии и Герцеговине и Республике Сербской и согласились, что полное соблюдение Дейтонских соглашений является лучшим способом сохранить мир и стабильность", - отметил Вучич.

Сербский президент также сообщил, что они с Лавровым "выразили уверенность в том, что благодаря более активному сотрудничеству удастся увеличить торговый обмен между Сербией и Россией".

На прошлой неделе Вучич заявил, что Белград начал переговоры со всеми заинтересованными сторонами по вопросам планируемых США санкций в отношении NIS.

Он сообщил, что уже обсудил с руководством спецслужб действия на случай введения санкций для обеспечения безопасности населения.

Ранее Вучич заявил, что США планируют санкции против NIS, которые связаны с тем, что доли в сербской компании принадлежат российским участникам.

По его словам, одним из решений является сокращение российской доли в NIS до уровня менее 50%. "Это создает проблемы с нашими российскими друзьями как политические, так и любого другого рода", - посетовал президент.

"Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" - 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.