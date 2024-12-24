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Путин и Рахмон обсудили расширение сотрудничества между РФ и Таджикистаном

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В ходе рабочей встречи в Санкт-Петербурге президентов Таджикистана и России Эмомали Рахмона и Владимира Путина обсуждались нынешнее состояние и перспективы таджикско-российских отношений, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"В ходе обсуждения вопросов сотрудничества двух стран, в частности, было отмечено, что по итогам текущего года Россия остается основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Товарооборот между двумя странами увеличился на 19,8%, а его объем составил $1,79 млрд", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что также стабильно расширяется сотрудничество в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки и техники, образования и культуры.

В центре внимания были вопросы сотрудничества по обеспечению безопасности и стабильности, в том числе информационной безопасности.

Состоялся также обмен мнениями по развитию сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, в том числе СНГ, председательство в котором в новом году переходит к Таджикистану.

Санкт-Петербург Эмомали Рахмон Таджикистан Владимир Путин РФ
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